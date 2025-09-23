Haise: “Molte squadre vorrebbero stare al nostro posto. Roma squadra di livello”

23/09/2025 | 15:26:37

Alla vigilia del match contro la Roma, il tecnico del Nizza, Franck Haise, ha presentato così la partita in conferenza stampa:

“Affronteremo la partita di domani, prima di tutto, con grande piacere. Credo che molte squadre francesi vorrebbero essere al nostro posto, quindi vogliamo viverla appieno. Questo è lo spirito con cui scenderemo in campo. La Roma? Contro una squadra di questo livello bisogna restare concentrati dal primo all’ultimo secondo. La vera sfida sarà riuscire a riproporre in partita ciò che di buono vediamo in allenamento.”

Foto: X Nizza