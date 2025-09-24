Haise: “El Aynaoui era la mia priorità a centrocampo. Per noi è difficile comprare giocatori da 30 milioni”

25/09/2025 | 00:09:34

Il tecnico del Nizza Haise ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta contro la Roma: “Stasera abbiamo resistito abbastanza bene nel primo tempo, con un avversario così forse non abbiamo le capacità per 90 minuti per resistere e causargli danni offensivamente. Rispetto la vostra analisi, ma vedo la nostra forza e c’è una differenza con la Roma. Abbiamo aspettative anche dagli altri, non solo dai nuovi. Tutti possono fare meglio. El Aynaoui era la mia priorità a centrocampo, non dico di più… Ci sono dei giocatori che possiamo prendere, altri no. Giocatori da 25-30 milioni sono difficili per noi. Il prezzo non dice tutto di un giocatore, ma dobbiamo lavorare per migliorare nel collettivo e le individualità”.

Foto: X Nizza