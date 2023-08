Hainer presenta Kane: “Trattativa che ha richiesto tenacia e perseveranza. Gran colpo per l’intera Bundesliga”

Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, ai canali ufficiali del club ha commentato l’acquisto di Harry Kane: “Felici per questo acquisto, è stata una trattativa che ha richiesto tenacia e perseveranza, grazie a tutti quelli che hanno lavorato. Kane rafforzerà non solo il Bayern, sarà un colpo per l’intera Bundesliga”.

Foto: Twitter Bayern Monaco