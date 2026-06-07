Hainer (pres. Bayern Monaco): “Olise non è in vendita, Perez può risparmiarsi la fatica di inviare l’offerta”

07/06/2026 | 20:29:11

Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, ha parlato alla Bild della possibilità che arrivi un’offerta da 150 milioni di euro dal Real Madrid per Michael Olise in caso di trionfo alle elezioni da parte di Florentino Perez. “Michael Olise è un giocatore dell’FC Bayern con un contratto a lungo termine. Non siamo un club che vende. Se Florentino Pérez vuole inviarci un’offerta per Olise – cosa che non è ancora successa – può risparmiarsi la fatica. Non è in vendita”.

Foto: Instagram Bayern Monaco