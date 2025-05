Hainer (pres . Bayern): “La sconfitta per 2-1 contro l’Inter è stata un duro colpo per noi”

06/05/2025 | 20:10:36

L’Inter scenderà tra meno di un’ora in campo contro il Barcellona per la gara di ritorno delle semifinali di Champions League. E il presidente del Bayern Monaco, Herbert Hainer è tornato a parlare anche della sconfitta contro i nerazzurri: “Ci sarebbe piaciuto progredire ulteriormente in Champions League e in Coppa. Nella partita contro il Leverkusen degli ottavi di finale siamo stati migliori anche in dieci uomini, ma siamo stati eliminati. La sconfitta per 2-1 all’andata contro l’Inter è stata un duro colpo per noi. Ciononostante, la squadra ha offerto molte ottime prestazioni durante tutto l’anno”.

Foto: Twitter Bayern Monaco