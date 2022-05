HADZIAHMETOVIC, IL TUTTOCAMPISTA OBIETTIVO DELL’UDINESE

Maggio è già sinonimo di calciomercato, nonostante diversi campionati siano ancora in fase di conclusione. Le squadre iniziano a muoversi, i direttori sportivi cercano i primi rinforzi. Chi sta già scandagliando il terreno è l’Udinese, da sempre amante dei colpi esotici da rivendere successivamente a peso d’oro. Come raccolto dai turchi di Merhaba Gazetesi, i friuliani sono in trattativa col Konyaspor per Amir Hadziahmetovic, per un affare che si aggira sui 7 milioni di euro.

Il 25enne centrocampista bosniaco è un calciatore molto duttile, capace di poter giocare avanti la difesa, ma anche trequartista o da esterno. Il classico tuttocampista che fa la fortuna di ogni squadra. Dopo essersi formato nel Željezničar, Hadziahmetovic si è trasferito nel 2016 a Konya, città che lo ha accolto giovanissimo e lo ha trasformato in una bandiera. In 6 anni il calciatore ha disputato ben 124 presenze, mettendo a referto 7 gol. Nell’ultima Super Lig ha messo a segno due gol e refertato cinque assist, trascinando la squadra al terzo posto (maggior traguardo nella storia del club). Come scrive il principale quotidiano di Turchia Fanatik, il calciatore dopo un’annata straordinaria col club dell’Anatolia centrale è pronto per il grande salto nei maggiori campionati d’Europa. La sua cessione è certezza, visto che il Konyaspor ha già provveduto a sostituirlo con il centrocampista Bruno Paz.

Nelle scorse settimane Hadziahmetovic aveva rilasciato un’intervista alla Uefa, dove affermava: “Ho ancora molte cose che voglio ottenere nella mia carriera. Spero che il mio prossimo passo sia giocare in uno dei primi cinque campionati europei. Ho anche un grande sogno sulla nazionale della Bosnia ed Erzegovina, che è quello di andare all’Europeo o alla Coppa del Mondo. Questo è il mio sogno più grande”.

Il giocatore bosniaco era già stato seguito nelle scorse sessioni di mercato dal club bianconero, che però pare aver affondato il colpo solo in queste ore. Potrebbe essere lui il secondo acquisto nel reparto, dopo il già annunciato Sandi Lovric dal Lugano.

FOTO: Instagram Hadziahmetovic