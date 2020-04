Hackerato l’account Instagram di Matuidi. L’artefice: “Volevo solo divertirmi”

Brutta sorpresa nella giornata di oggi per Blaise Matuidi. Il centrocampista della Juventus è stato vittima di un Hacker, il queale è riuscito a entrare in possesso dell’account ufficiale Instagram del francese. Dopo qualche ora tutto è tornato alla normalità e l’artefice ha motivato questa mossa con il seguente messaggio: “Solo per divertimento. Pace. L’account tornerà presto, siamo soltanto annoiati e ci scusiamo per questo”.