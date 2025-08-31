Ufficiale: Habib Diallo è un nuovo giocatore del Metz

31/08/2025 | 17:35:39

“Cinque anni dopo la sua partenza, Habib Diallo torna a vestire il granata. A 30 anni, l’attaccante posa nuovamente le valigie sulle rive della Mosella e ritrova il club che lo ha formato. Frutto della partnership tra l’Académie Génération Foot e il FC Metz, il nativo di Thiès (Senegal) era arrivato in Francia nell’estate 2013. Due anni più tardi firmava con il club della Croix de Lorraine il suo primo contratto professionistico: da lì iniziava la storia. La prima parte dell’avventura comune tra Habib Diallo e il FC Metz è durata sette anni, interrotta da un prestito di diciotto mesi in Bretagna, allo Stade Brestois (gennaio 2017 – giugno 2018). Con la maglia granata, l’attaccante senegalese ha lasciato un segno indelebile. In 116 presenze ha collezionato 14 assist e realizzato 48 gol, diventando uno dei migliori marcatori della storia del club. In Mosella ha vissuto di tutto, o quasi: due promozioni in Ligue 1 (2016 e 2019), una delle quali coronata dal titolo di campione di Francia di Ligue 2 e dal titolo di capocannoniere del campionato (26 reti), oltre alla fascia di capitano. Nelle ultime due stagioni, l’ex talento della Génération Foot ha giocato in Arabia Saudita, prima all’Al-Shabab e poi al Damac, dove era stato ceduto in prestito la scorsa stagione (7 gol e 3 assist in 27 partite). Oggi, il FC Metz e Habib Diallo hanno deciso di riprendere il filo della loro storia comune. Il FC Metz è quindi orgoglioso e felice di annunciare l’arrivo di Habib Diallo per le prossime tre stagioni. Il contratto della nuova recluta granata, che legherà l’attaccante al club fino al 2028, entrerà in vigore da questo lunedì, dopo il superamento delle visite mediche”.

Foto: X Metz