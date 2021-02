Haas risponde a Mazzocchi, Empoli-Venezia è 1-1. Quinto pareggio di fila per i toscani

Dopo quello a reti bianche tra Reggiana e Salernitana arriva un altro pareggio in Serie B nel secondo dei due anticipi della 25a giornata.

Empoli e Venezia rientrano negli spogliatoi con un punto per parte, prima gli ospiti in vantaggio con Mazzocchi, ripresi nel secondo tempo da Haas.

E’ il quinto pareggio di fila per la squadra di Dionisi, ancora al comando con 46 punti, il Venezia ferma invece la striscia di vittorie e raggiunge Monza e Salernitana al secondo posto a quota 42.

Foto: Logo Serie B