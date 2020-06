Erling Braut Haaland, giovanissimo attaccante del Borussia Dortmund, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘WAZ’.

“Il Dortmund è uno dei più grandi club al mondo. Ho firmato un contratto per un progetto a lungo termine e non andrò via. Voglio vincere il campionato con il Borussia. Il prossimo anno dobbiamo stabilire degli obiettivi, voglio segnare tanti gol.”

Foto: Twitter ufficiale Borussia Dortmund