Haaland, un gioiello da record: è già a quota 40 gol stagionali!

Erling Braut Haaland non si ferma più e infrange record su record. Il giovanissimo centravanti norvegese, nuovo fenomeno del Borussia Dortmund, ha realizzato un altro gol con la maglia giallonera timbrando il tabellino dei marcatori nella vittoria in casa del Werder Brema. I suoi numeri sono da urlo: a soli 19 anni ha già raggiunto i 40 gol stagionali (in 30 presenze), un dato impressionante se si pensa che siamo soltanto a febbraio. 28 reti in 22 partite con il Red Bull Salisburgo, poi 12 in 8 match con la maglia del Dortmund. Un impatto devastante anche in Champions, dove il talento classe 2000 ha già toccato quota 10 marcature in 7 presenze nella massima competizione europea per club (almeno quattro partite più rapido di qualsiasi altro giocatore nella storia). Haaland si conferma sempre più una macchina da gol…

Foto: Twitter ufficiale Dortmund