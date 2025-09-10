Haaland trascina la Norvegia: arrivano i complimenti di Infantino

La Norvegia, avversaria dell’Italia e capolista del Gruppo I, ha battuto con un sonoro 11-1 la Moldavia, mandando un segnale forte alle squadre presenti nel gruppo. Grande, grandissima prestazione di Erling Braut Haaland (autore di 5 reti) trascinatore assoluto della nazionale dei Leoni. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha sottolineato la grande prestazione del fuoriclasse norvegese. Di seguito il messaggio social: “Bravo Erling! Haaland ha contribuito a una grande vittoria per la Norvegia, mentre un nuovo turno di partite in tutta Europa ha riunito le persone per celebrare il nostro bellissimo gioco. Attendo con entusiasmo le prossime partite, quando riprenderanno le qualificazioni alla FIFA World Cup“.

Foto: Instagram Haaland