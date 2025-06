Haaland tiene a punteggio pieno la Norvegia. Il Belgio batte 4-3 il Galles, manita Croazia

09/06/2025 | 22:51:38

Concluse le gare serali delle Qualificazioni al Mondiale 2026. Vittoria fondamentale della Norvegia che soffre ma vince 1-0 in casa dell’Estonia. Decide il solito Haaland. Un successo che tiene gli Scandinavi a punteggio pieno e a (+10 come differenza reti). Norvegia che ha finito le trasferte, giocherà tre gare interne di fila prima dell’ultima gara in Italia a Novembre.

Negli altri gironi, manita della Croazia alla Repubblica Ceca, segnano Modric e Perisic, gara spettacolare tra Belgio e Galles. I padroni di casa avanti 3-0 dopo mezz’ora (Lukaku a segno), si fanno rimontare sul 3-3 per poi vincere 4-3 nel finale.

Foto: Instagram Haaland