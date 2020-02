Haaland: “Tanti gol? Sì, ma poi vedo Mbappè e mi rendo conto di poter fare di più”

Premiato come miglior giocatore del mese di gennaio nel campionato tedesco, Erling Haaland ha parlato così al sito della Bundesliga: “E’ sicuramente un bel premio, ma i miei obiettivi sono altri. Mio padre Alf-Inge è stato un grande modello per me. Cercare di fare meglio di lui è sempre stato un obiettivo che al momento non ho ancora raggiunto: lui ha giocato 34 partite con la maglia della Norvegia e circa 200 in Premier. A me manca ancora un po’. I tanti gol segnati? Sì, è vero. Ma poi vedo cosa faceva Mbappè in Ligue 1 e ho capito che nel calcio si può sempre raggiungere un livello più alto”, ha chiuso Dortmund.

Foto: Twitter ufficiale Dortmund