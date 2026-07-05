Haaland stende il Brasile: doppietta e 2-1 ad Ancelotti. Norvegia ai quarti

06/07/2026 | 00:04:17

Sorpresa ma non tanto. La Norvegia elimina il Brasile dal Mondiale, qualificandosi per i quarti. Decide una doppietta di Erling Haaland. Delusione Ancelotti.

Buona partenza per la Norvegia. Dopo 3 minuti la rete degli Scandinavi con Berg, annullata per chiaro fuorigioco.

Risponde il Brasile che al 10′ ha una grande chance con un calcio di rigore. Cunha steso in area, dopo una revisione al VAR viene assegnato il tiro dagli 11 metri. Bruno Guimaraes calcia ma si fa parare il tiro da Nyland. La gara si appiattisce e vive di fiammate. Al 38′ buona chance per Vinicius, ancora una bella parata di Nyland.

La risposta della Norvegia è con Odegaard al 43′. Chance importante in area di rigore, para Alisson.

Nella ripresa fa la partita la Norvegia ma costruisce poca roba. Ancelotti si gioca la carta Endrick, che subito dopo al 60′ ha una chance clamorosa, da solo davanti a Nyland, calcia fuori. Ancelotti si gioca anche la carta Neymar e l’atalantino Ederson.

Al 79′ arriva la doccia fredda per i verdeoro, passa la Norvegia. bella azione di Schjeldrerup, irrompe Haaland di testa che insacca la rete dell’1-0.

La Norvegia per poco non si fa male da sola, palla indietro al portiere, che fa un miracolo per evitare un clamoroso autogol, palla sul palo.

La Norvegia la chiude al 90′. Palla per Haaland, si ferma, sinistro da fuori e palla in rete per il 2-0. Al 99′ assegnato un rigore discutibile al Brasile per un colpo a Casemiro. Segna Neymar su calcio di rigore. Ma non basta. Brasile e Ancelotti annichilito. La Norvegia vola ai quarti di finale per la prima volta, sfiderà la vincente di Messico-Inghilterra.

Foto: Instagram Haaland