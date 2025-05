Haaland: “Stagione orribile, al Manchester City gli obiettivi devono essere importanti”

15/05/2025 | 11:53:53

Erling Haaland ha commentato la complicata stagione del Manchester City, in una intervista concessa a BCC Sport: “Quando hai vinto quattro campionati di fila, se non ne vinci cinque non può essere una stagione di successo, al City abbiamo standard alti. Non abbiamo fatto abbastanza bene in campionato, ma speriamo ancora nella qualificazione alla Champions League”. Sull’infortunio alla caviglia dello scorso marzo: “È stato orribile. Non è bello vedere la squadra giocare, ma bisogna trarre il meglio da questa situazione e cercare di tornare il più velocemente possibile”.

FOTO: Instagram City