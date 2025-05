Haaland: “Stagione deludente. Si possono trovare scuse, ma realtà è che non siamo stati bravi”

08/05/2025 | 23:54:42

Erling Haaland, attaccante del Manchester City, ha parlato a ESPN sulla stagione dei citiziens.

Queste le sue parole: “Non siamo stati abbastanza bravi. Certo, puoi trovare delle scuse, gli infortuni, tanti infortuni nei momenti sbagliati, ma alla fine non abbiamo giocato abbastanza bene. Non abbiamo avuto dentro di noi pienamente la fame. Io non sono stato abbastanza bravo. Non ho aiutato abbastanza la squadra. Alla fine, non siamo stati abbastanza bravi e la stagione è stata deludente”.

Foto: sito Manchester City