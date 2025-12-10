Haaland: “Sono tranquillo, concentrato e davvero felice qui. Pep? È stato uno dei motivi principali per cui sono venuto al City”

10/12/2025 | 11:28:08

L’attaccante del Manchester City, Erling Haaland, ha parlato in un intervista con Gary Likener e Allan Shearer sul podcast The Rest is Football. Queste le sue parole:

“Mi piace quando dicono che segno gol spingendola dentro, significa che sto facendo bene il mio lavoro. I gol? Se ne segno 30, sarebbe una stagione molto buona, o addirittura 35, sarebbe meravigliosa. Il rinnovo di contratto così lungo? Voglio far parte di tutto questo. Sono tranquillo, concentrato e davvero felice qui; è un posto ideale per crescere e, alla fine, l’Inghilterra è un paese di calcio e penso che sia il miglior posto in cui giocarlo. Il mio approdo al City? Ricordo che mio padre disse, quando ero davvero… non giovane, ma circa dieci anni fa, qualcosa tipo: “Non andare mai in un club per l’allenatore”, cosa che a volte può essere difficile. Ma, allo stesso tempo, non sai mai cosa può succedere nel mondo moderno. Pep è stato comunque uno dei motivi principali per cui sono venuto al City, ovviamente, per lavorare con lui e per poterlo sperimentare, per il suo modo di fare speciale, per il suo duro lavoro e per tutte queste cose. Quindi è una specie di mix. Se Pep resterà al City? Voglio dire, ha firmato un nuovo contratto, è stato prima o dopo di me? Non ne sono sicuro. Ma sapevo che sarebbe rimasto per un altro anno o un anno e mezzo, con il contratto che ha adesso”.

Foto: Instagram Haaland