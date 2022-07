Haaland si presenta: “Bellissimo essere qui, insieme ci divertiremo”

È un Erling Haaland emozionato quello che si presenta in conferenza stampa per presentarsi ai suoi nuovi tifosi. Nel corso della presentazione il neo attaccante del Manchester City ha parlato delle aspettative della nuova stagione, ma soprattuto del rapporto col City, squadra in cui giocò anche il papà. Poi subito la sfida ai rivali cittadini del Manchester City.

Ecco le sue parole. “E’ bellissimo essere qui, insieme ci divertiremo. Le mie aspettative per questa stagione sono di entrare al meglio in squadra e connettermi subito coi compagni. Poi ovviamente voglio divertirmi, perché quando mi diverto faccio gol e vinco le partite. Il Manchester City è una squadra fantastica, per me ancor più speciale perché mio padre ha giocato qui un paio d’anni. Per un figlio è bello ripercorrere le orme del proprio padre. Contro chi non vedo l’ora di giocare? Il Manchester United”.

Foto: Sito Manchester City