Haaland: “Segno solo gol facili? L’importante è farli, che la gente parli pure”

31/07/2025 | 21:50:03

Erling Haaland, attaccante del Manchester City, ha parlato a un tabloid inglese, dove ha risposto anche a chi lo critica, cioè che sa fare solo gol facili e di tap-in.

Queste le sue parole: “Qual è la cosa più difficile nel calcio? Fare gol. Poi come di fanno non importa. Se sei un mercante di tap-in, significa che segni tanto, no? A me piace quando la gente dice che sono un mercante di tap-in e che segno solo gol facili. Lo adoro. Significa che fai bene qualcosa che molti altri non riescono a fare. Alla fine l’importante è fare gol”.

Foto: sito Manchester City