Haaland: “Se continuiamo così non abbiamo chance di superare il Siviglia”

Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, sa bene che contro il Siviglia in Champions League sarà difficile, ecco le sue parole a Sky Sport Germania: “Per me poter giocare la Champions League è qualcosa di molto speciale. Il Siviglia è una squadra forte e noi dobbiamo ritornare a giocare come sappiamo e fare del nostro meglio in campo per avere una possibilità. Se giochiamo come abbiamo fatto nelle ultime partite, non avremo nessuna possibilità di passare il turno.

È difficile perdere sempre, hai la sensazione che tutto stia andando storto. Ma dobbiamo cercare di resettare tutto, caricarci di energia positiva. E questo dobbiamo farlo il più rapidamente possibile”.