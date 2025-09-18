Haaland sblocca Manchester City-Napoli: è il suo 50esimo gol in 49 partite di Champions

18/09/2025 | 22:19:51

Al 55′ Haaland fa crollare il muro del Napoli, che ha resistito in dieci uomini dal minuto 20. Ci pensa l’attaccante norvegese, al 50esimo gol in 49 partite di Champions League. Palla perfetta di Foden e Haaland ringrazia e segna di testa. Dopo aver provocato l’espulsione di Di Lorenzo, l’attaccante di Guardiola va anche in gol e complica la serata dei ragazzi di Conte.

Foto: Instagram Haaland