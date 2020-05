Haaland risponde ai calciatori del PSG: “Li ringrazio per avermi aiutato a diffondere la meditazione”

Intervistato dai microfoni di ESPN, Erling Haaland, attaccante norvegese del Borussia Dortmund, ha deciso finalmente di rispondere con ironia alle prese in giro dei calciatori del PSG che, al termine della gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League, avevano imitato la sua esultanza: “Penso che i parigini mi abbiano aiutato molto a diffondere la meditazione e mostrare al mondo come punto è importante. Sono grato a loro per avermi aiutato. “