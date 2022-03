Dalla Spagna: il Borussia offre il rinnovo ad Haaland, ma lui spinge per l’addio. Real alla finestra

Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà il futuro di Erling Haaland: stando a quanto riportato da As, infatti, dovrebbe tenersi a breve un incontro fra il calciatore e il Borussia Dortmund che servirà a definire la situazione di mercato del norvegese. Sul piatto ci sarebbe l’offerta del club tedesco, che avrebbe proposto il prolungamento del contratto per un altro anno, eguagliando l’offerta sull’ingaggio alle cifre messe sul tavolo dal Real Madrid, con diversi sponsor importanti disposti a contribuire all’operazione.

L’opzione non può essere esclusa, ma la volontà del calciatore e del suo agente Mino Raiola sarebbe quella di lasciare il Borussia già la prossima estate: come raccontato da noi già lo scorso giugno, infatti, il giocatore ha un accordo totale con i Blancos. Il Real vanta ottimi rapporti con la società tedesca che potrebbero facilitare la trattativa, ma deve comunque fare i conti con un’operazione dai costi notevoli, su cui lavorare in contemporanea a quella che potrebbe portare in Spagna anche Kylian Mbappé, pur considerando che da questo punto di vista si registra il pressing del Paris Saint Germain per arrivare al rinnovo.

Sebbene Haaland può partire per soli 75 milioni, riferisce il quotidiano spagnolo, fra commissioni e ingaggio l’operazione supererà la cifra dei 150 milioni. A questo ostacolo va aggiunta anche la concorrenza dei principali club europei, che hanno messo gli occhi da tempo sul gioiellino norvegese.

Foto: Twitter Borussia Dortmund