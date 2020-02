Haaland: “Per tutta la vita ho sognato questo. Ora voglio diventare uno dei migliori al mondo”

Otto gol nelle prime cinque partite nel campionato tedesco, alcune delle quali da subentrato (305 minuti disputati). E’ questo l’incredibile bottino collezionato finora da Erling Braut Haaland, giovane fenomeno del Borussia Dortmund. Lo stesso attaccante norvegese, dopo la rete di ieri sera contro l’Eintracht (4-0 in punteggio finale), ha parlato così al sito ufficiale della Bundesliga: “Per tutta la vita ho sognato questo, diventare un calciatore professionista. Ho sempre saputo di essere bravo, ma era un viaggio lungo e difficile. Dopo aver firmato il primo contratto da professionista ho pensato: ‘È fantastico, ma poi ho voluto sempre di più’. Quando ho iniziato a giocare e segnare regolarmente per il Salisburgo, ero molto contento. Poi guardi ragazzi come Kylian Mbappé in Ligue 1 e pensi che c’è ancora un livello più alto da raggiungere nel mondo del calcio. Ecco, il mio obiettivo è diventare uno dei migliori giocatori al mondo”, ha chiuso Haaland.

Foto: Twitter ufficiale Borussia Dortmund