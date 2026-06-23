Haaland: “Mi sto divertendo, giocare con la Nazionale è speciale”

23/06/2026 | 10:08:05

La Danimarca viaggia a velocità elevata nel suo girone e nella notte sono arrivati altri 3 punti, decisivi per la qualificazione, dopo un pirotecnico 3-2 contro il Senegal. Decisivi i gol di Pederesen e Haaland per gli scandinavi, ecco le parole della punta dei Citizens: “Di nuovo è stato qualcosa di speciale, un’altra grande notte che mi rende orgoglioso. Mi sto divertendo un sacco. Mi piace giocare per la Norvegia sin dal mio debutto e lo potete vedere. Il Mondiale è bello”. Nell’ultima giornata ci sarà la spettacolare sfida contro la Francia, che deciderà la regina del girone I, ma sarà soprattutto la sfida tra il 9 norvegese e Mbappe.

Foto: X Norvegia