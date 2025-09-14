Haaland Man of the match del derby di Manchester, ma ammette: “Doveva vincerlo Donnarumma, è stato incredibile”

14/09/2025 | 21:34:11

Erling Haaland è stato premiato come Man of the match del derby di Manchester. Il centravanti norvegese ha però voluto applaudire la prestazione di Donnarumma, riconoscendo la prestazione del portiere: “In realtà Donnarumma doveva vincerlo, è stato incredibile” ha detto in simpatico siparietto al termine della sfida che il Manchester City ha vinto 3-0 sul Manchester United in Premier League. Il centravanti norvegese infatti è stato premiato come migliore in campo, ma ha esordito con una battuta che esalta l’esordio fantastico di Gianluigi Donnarumma con la sua nuova squadra.

Foto: X City