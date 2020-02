Haaland macchina da gol: è già in doppia cifra in Champions! E media da urlo

Il fenomeno Erling Braut Haaland non conosce confini: il giovanissimo centravanti norvegese, nuovo gioiello del Borussia Dortmund, ha realizzato un’altra doppietta con la maglia giallonera. Il classe 2000, arrivato a gennaio del Red Bull Salisburgo, alla sua prima con i gialloneri in Champions non si smentisce e in meno di dieci minuti – tra il 69° e il 77° – segna due volte contro il Psg portandosi già a quota 10 marcature in 7 presenze nella massima competizione europea per club (almeno quattro partite più rapido di qualsiasi altro giocatore nella storia). Primo gol da vero rapinatore d’area di rigore dopo un tiro di Guerreiro respinto da Navas, secondo invece da grande centravanti con una potente conclusione mancina dal limite che non lascia scampo al portiere dei francesi. I numeri della stagione di Haaland sono letteralmente da urlo: 39 gol in 29 partite disputate complessivamente tra Dortmund e Salisburgo. La media? Una rete ogni 48 minuti giocati (1903′ totali). Statistiche da capogiro e un impatto devastante con la maglia del Dortmund dopo l’exploit con il club austriaco. Haaland si conferma sempre più una macchina da gol…

Foto: Twitter ufficiale Borussia Dortmund