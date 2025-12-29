Haaland: “Legarsi al City per tanti anni comporta della pressione. Voglio aiutare il club a stare in alto”

29/12/2025 | 15:30:59

Haaland ha parlato della sua esperienza al Manchester City, le parole del centravanti norvegese: “Ho scelto di legarmi al Manchester City per molti anni e questo comporta inevitabilmente una forte pressione. Ma è una pressione che mi piace. Quando le aspettative sono alte è normale: se gli altri pretendono molto da me, io faccio lo stesso con chi mi circonda. È uno scambio reciproco. Il mio compito è anche aiutare il club a tornare dove merita di stare. Che io sia primo capitano o quinto cambia poco. Mi sento un capitano a modo mio: voglio guidare, dare l’esempio e aiutare il club a crescere, non solo come squadra ma come istituzione”.

