Haaland: “Io vicino alla Juve in passato? Non l’ho mai detto”

Erling Haaland, vincitore del Golden Boy 2020, premio istituito da Tuttosport ha commentato, in collegamento da Doha, il riconoscimento e il suo percorso. Queste le parole dell’attaccante del Borussia Dortmund: “Sono molto orgoglioso, è una motivazione in più per fare meglio e raggiungere i prossimi obiettivi. Il mio rapporto con Raiola? Mino è il migliore agente del mondo, mi ha aiutato tantissimo finora. Voglio continuare a crescere nella mia carriera accanto a lui. La Juve? Si dice che sia stato vicino alla Juve ma io non l’ho mai detto. Sono al Dortmund solo da un anno, sto bene qui e sono contento”.

Foto: Twitter Borussia Dortmund