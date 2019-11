Haaland, il Salisburgo allo scoperto: “Nessuna prelazione a favore del Lipsia”

Tutti pazzi per Erling Haaland, gioiello del Salisburgo che ha attirato le attenzioni delle big europee (compresa la Juve, come vi abbiamo raccontato). Il classe 2000 è andato a segno anche ieri sera nella vittoria di Champions contro il Genk, trovando il suo 27° gol in 19 presenze stagionali. Intanto, il direttore sportivo del Salisburgo Christoph Freund, intervenuto ai microfoni di Kicker, ha smentito la presenza di corsia preferenziale per i “cugini” del Lipsia: “Non c’è nessuna prelazione a favore del Lipsia per il cartellino di Haaland”, le sue parole.

Foto: Twitter ufficiale Champions League