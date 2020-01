Haaland: “Ibra il mio idolo. Clausola nel contratto? Ora penso solo a vincere col Dortmund”

Erling Braut Haaland, nuovo giocatore del Borussia Dortmund, si è raccontato in un’intervista ai microfoni della Bild. Queste le parole dell’attaccante norvegese: “Il mio idolo è Ibrahimovic. Da Zlatan posso imparare parecchio, in primo luogo come fare tanti gol e il suo temperamento di attaccante sempre avido di segnare. La sua carriera è straordinaria. Clausola rescissoria? No comment sui dettagli contrattuali, ora sono a Dortmund e penso solo a vincere col Borussia”, ha chiuso Haaland.

https://twitter.com/BVB/status/1213136854486331392

Foto: Twitter ufficiale Borussia Dortmund