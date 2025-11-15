Haaland: “Giocare in futuro in Italia? Non si sa mai cosa accadrà. Donnarumma? Lui è insieme a Courtois il migliore del mondo, ho solo belle parole per lui”

15/11/2025 | 18:20:13

L’attaccante della Nazionale norvegese, Erling Haaland, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Italia. Queste le sue parole:

“Sappiamo che questa è l’ultima gara e faremo di tutto per qualificarci, è questo che dobbiamo fare. Ci manca una partita, possiamo avere pieni punti e cercheremo di vincere anche domani. Dobbiamo finire bene. Io il miglior centravanti? Gioco sempre al meglio, ma non sta a me giudicare questo. Voi volete che io dica di sì, so cosa stai cercando di fare. Io sono in un buon posto, con la mia nazionale e col mio club. Sono molto orgoglioso di dove mi trovo. Se mi piacerebbe giocare in Italia in futuro? Sì, mi piace l’Italia. Ho giocato qui buone partite, non si sa mai cosa accadrà nel futuro. Sono in un buon posto adesso nella mia vita, non ci sto pensando ma non si sa cosa accadrà nel futuro. Se ho cambiato opinione su Donnarumma giocandoci insieme? No, è la stessa. Lui è insieme a Courtois il migliore del mondo, ho giocato anche contro di lui. La mia opinione non è cambiata, forse è cambiata un po’ dal punto di vista personale. E’ una bella persona, ho solo belle parole per lui. Sarà particolare giocare contro di lui, è un po’ strano ma sono 90 minuti di lavoro. Il mio obiettivo è cercare di vincere la partita, quando lo vedo sarà divertente”.

Foto: X Norvegia