Haaland: “Farò di tutto per vincere la Champions League”

Erling Haaland ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport sulla finale di Champions League del prossimo 10 giugno. Ecco le sue parole: “Champions? Ci crediamo e farò tutto il possibile per far sì che il sogno si avveri. Non ci sentiamo invincibili ma nella mia squadra ci sono tutti giocatori importanti e Guardiola rende tutto semplice facendoci giocare bene. Per me è un onore essere allenato da lui”.

Foto: Instagram Haaland