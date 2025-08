Haaland: “Faccio solo tap-in? Per me è un complimento, vuol dire che segno molto”

02/08/2025 | 11:30:23

In un’intervista rilasciata alla rinomata rivista The Times, di cui è stato protagonista in copertina lo scorso agosto, Erling Haaland ha voluto prendere parola per rispondere alle critiche che gli vengono spesso rivolte, in particolare quella secondo cui segni solo gol semplici, da “tap-in”. “Qual è la cosa più difficile nel calcio?”, ha chiesto Haaland durante il dialogo, per poi spiegare: “Se vieni definito ‘commerciante di tap-in’, vuol dire che segni molto, giusto? Per me è un complimento. Mi fa piacere, perché significa che sto facendo qualcosa di giusto, qualcosa che molti altri non riescono a fare”.

Foto: Instagram Haaland