Haaland, esordio da urlo col Borussia: entra al 56′ e ribalta l’Augsburg con una tripletta

Il Borussia Dortmund sbanca il campo dell’Augsburg per 3-5. Padroni di casa in vantaggio con Niederlechner, Richter raddoppia, ma Brandt la riapre. Niederlechner cala il tris e al 56′ Favre inserisce il nuovo acquisto Haaland. Il norvegese, all’esordio assoluto, entra e lascia subito il segno siglando una tripletta da urlo. Va in gol anche Sancho e il BVB sale a quota 33 in classifica, al terzo posto in compagnia di Bayern e Schalke.

Foto: Borussia Dortmund Twitter