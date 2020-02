L’attaccante del Borussia Dortmund Eling Haaland – intervistato da Viasport – ha parlato anche del suo agente Mino Raiola.

“È il migliore al mondo in quel che fa. C’è tanta negatività intorno a lui, perché alle persone non piace il grande lavoro che fa per chi lavora. Ti aiuta tanto ed è una brava persona“.

