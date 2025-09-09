Haaland è un carro armato: 7 reti nelle ultime tre partite con la Norvegia
09/09/2025 | 23:20:24
Erling Haaland manda segnali chiarissima all’Italia di Gattuso nella corsa ai Mondiali 2026: 7 reti in tre partite. Il centravanti di proprietà del Manchester City, oltre alle cinque reti siglate questa sera contro Moldova, ha fatto gol anche nelle vittorie di misura contro Estonia e Finlandia (in amichevole). Un inizio di stagione incredibile per il centravanti norvegese, tirato a lucido in queste prime gare. Tutto questo a due mesi dalla gara spartiacque per gli Azzurri, che sfideranno la Norvegia il 16 novembre a San Siro.
foto: x norvegia