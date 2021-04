Haaland e quell’autografo al guardalinee. C’è una causa benefica

Ha incuriosito il gesto dell’attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland alla fine della partita di Champions League contro il Manchester City, ovvero l’autografo rilasciato al guardalinee Octavian Sovre su sua espressa richiesta. Ma dietro questo gesto si nasconde una causa superiore. Secondo i media rumeni, infatti, i cartellini giallo e rosso autografati andranno ad un’asta di beneficienza per aiutare le persone più sfortunate, in particolare per coloro che soffrono di autismo. Sui social è diventato virale dopo che si è saputa la notizia della causa benefica.

Haaland’s signed cards will go to an auction to help people with autism.

That’s why Romanian ref Sovre was running after Erling last night at the Etihad. #MCIBVB #bvb pic.twitter.com/QcOcNh90jQ

— Emanuel Roşu (@Emishor) April 7, 2021