Haaland e i riflettori delle big: “E’ sempre bello, vuol dire che sto facendo bene”

Erling Haaland fa impazzire l’Europa con un bottino già messo a segno in questa stagione di 40 gol. Classe 2000, arrivato lo scorso gennaio al Borussia Dortmund dal Salisburgo e con i riflettori puntati dalle big europee. Rumors che lusingano la punta norvergese, come ammesso dal diretto interessato a Four Four Two: “È sempre bello quando i grandi club sono interessati. Significa che stai facendo qualcosa di buono”.

Foto: Twitter Borussia Dortmund