Brilla ancora la stella di Haaland in casa Dortmund. L’attaccante norvegese è protagonista nel 5-1 rifilato dai gialloneri al Colonia: doppietta per l’ex Salisburgo, entrato in campo al 65′, sul punteggio di 3-1. Gli uomini di Favre passano in vantaggio dopo 52 secondi con il destro di Guerreiro, il raddoppio arriva al 29’ grazie a Reus, tris firmato Sancho al 48’. Poi la super doppietta di Haaland che, dopo la tripletta all’esordio, ha già realizzato la bellezza di 5 gol in 57′ giocati in Bundesliga.

Foto: Twitter ufficiale Dortmund