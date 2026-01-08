Haaland, altro record: 150 gol con il Manchester City. Nessun calciatore in Premier era stato così rapido

Erling Haaland ha raggiunto un traguardo storico con la maglia del Manchester City: 150 gol in sole 173 presenze. L’attaccante norvegese ha segnato la rete numero 150 con un calcio di rigore al 41’ nella partita contro il Brighton. A soli 25 anni, Haaland ha già superato molte leggende di Manchester City in termini di rapidità nel raggiungere questo tipo di cifre e non solo, perchè è il giocatore più precoce a raggiungere 150 gol in Premier League.

Foto: sito Manchester City