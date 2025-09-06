Haaland accoglie Donnarumma al City: il messaggio per il portiere

Gianluigi Donnarumma ed Erling Haaland, capitano azzurro e centravanti della Norvegia sono nuovi compagni di squadra al Manchester City, dopo il recente approdo del portiere in Inghilterra. E Haaland non ha perso occasione di accogliere l’ex portiere del PSG: “Welcome Gigio!” è il messaggio su X scritto dal centravanti norvegese e riservato al portiere azzurro, ora pronto a vivere una nuova pagina di carriera.

FOTO: X Haaland