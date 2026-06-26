Ha fatto scudo alla figlia di un anno, morta la moglie del calciatore venezuelano Héctor Bello

26/06/2026 | 19:21:09

E’ morta la moglie di Hector Bello. La sua drammatica storia è divenuta virale nelle ultime ore. La donna ha fatto da scudo alla sua piccola nata da un anno per diverse ore, dopo il crollo della loro casa a La Guaria in seguito al violentissimo terremoto che ha scosso il Venezuela. La donna, Andrea, non ce l’ha fatta ma la piccola Alana è stata messa in salvo dai soccorritori. Hector Bello, difensore del Marítimo de La Guaira (Seconda Divisione), ha annunciato sui social la scomparsa della compagna di vita: “Ci hai lasciati soli nella lotta”, ha scritto il calciatore.

foto insta bello