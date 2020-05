Lobotka: “Amo Napoli, il San Paolo è incredibile. Gattuso? Grande allenatore. Il mio idolo…”

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha risposto ad alcune domande poste dai tifosi azzurri sul profilo Instagram del club di De Laurentiis. Queste le sue parole: “Il calcio italiano? La differenza, specialmente qui in Italia, è che le squadre sono molto difensive e gli piace coprirsi per poi sfruttare le ripartenze. Chi mi ha impressionato tra i nuovi compagni? Difficile da dire perché sono tutti ottimi giocatori. Forse dico Mertens, Insigne, Zielinski e Fabián. Il San Paolo? Il debutto al San Paolo è stato incredibile, i tifosi mi hanno accolto molto bene e mi sono sentito alla grande. Mi ha fatto sentire orgoglioso di far parte di questo club. Amo Napoli, in particolare il centro storico che profuma di cibo. È fantastica e credo che tutta la mia famiglia ami stare qui a Napoli. Gattuso? E’ un grande allenatore. Vuole giocare un tipo di calcio che mi piace tanto. È anche molto simpatico però sa quando è il momento di lavorare duramente. Per questo è speciale. Idolo? Quando ero piccolo il mio idolo era Ronaldinho”, ha chiuso Lobotka.

Foto: Twitter ufficiale Napoli