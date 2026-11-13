Gyokeres: “Voglio restare all’Arsenal, sto giocando e mi sento bene”

13/11/2026 | 18:15:47

Gyokeres ha parlato del suo futuro con la maglia dell’Arsenal: “Voglio restare all’Arsenal, è bello giocare qui. Abbiamo vinto la maggior parte delle partite, anche se la sconfitta in Coppa di Lega è stata dura da digerire. Per il resto, è stata una buona esperienza per me e per la squadra fino ad oggi. Ultimamente sto giocando, in questo momento mi sento bene. La comunicazione con Arteta è buona. Parliamo di calcio e di come dovremmo giocare” le parole riportate da Footmercato.

Foto: Instagram Gyokeres

