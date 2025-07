Gyokeres, lo avevano accostato anche alla Juve. Ma c’era e c’è solo l’Arsenal

06/07/2025 | 13:43:59

Viktor Gyokeres e l’Arsenal: il tormentone sta per finire. La volontà del calciatore era chiara da tempo, come abbiamo puntualizzato nei mesi scorsi e nelle ultime settimane, svelando alcuni retroscena. E partendo dal presupposto che accostare Gyokeres alla Juventus o al Milan non avrebbe avuto troppo senso: chi l’ha fatto ha memorizzato in queste ore che è stato tempo perso. Ora Arteta confida in una rapida soluzione dopo il braccio di ferro con lo Sporting sulla questione dello sconto in relazione alla clausola di 100 milioni. Il Manchester United è stato il club che ha cercato di inserirsi in virtù degli eccellenti rapporti tra l’attaccante e Amorim, ma già 40-45 giorni fa avevamo spiegato come l’Arsenal avesse messo la freccia accumulando un vantaggio pressoché incolmabile. Adesso dobbiamo solo aspettare per precauzione gli aspetti formali di un’operazione destinata a tagliare presto il traguardo.

Foto: Instagram Sporting