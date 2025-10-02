Gyokeres in astinenza da gol da 400 minuti. Arteta: “Non sono preoccupato, fa tutto bene”

02/10/2025 | 13:30:03

In casa Arsenal, ottimo momento per i Gunners che però hanno un problema realizzativo con il colpaccio di mercato, Victor Gyokeres. L’attaccante non segna da 400 minuti.

Ma il tecnico, Mikel Arteta, non è preoccupato: “Una prestazione incredibile. Oltre all’azione del gol, ha fatto tutto ciò che chiediamo a un centravanti: dialogo con i compagni, creazione di spazi e costante minaccia alla difesa. Fa tutto bene, il gol arriverà presto”.

Foto: Instagram Gyokeres