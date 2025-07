Gyokeres: “Faccio parte dei migliori attaccanti al mondo. Cerco un club che creda davvero in me”. L’Arsenal continua ad aspettarlo

12/07/2025 | 10:06:10

Viktor Gyökeres ha parlato del suo futuro in un’intervista concessa a France Football il 7 luglio, pubblicata oggi, in piena tensione con lo Sporting CP. L’attaccante svedese ha lasciato intendere che il suo ciclo a Lisbona sia vicino alla fine, ma senza chiudere del tutto la porta: “Questo è il calcio, non si sa mai. Non ci penso, vedremo cosa succederà. Se qualcosa deve accadere, accadrà. La cosa più importante per me è giocare in un club che mi voglia davvero”. Nonostante le parole caute, la volontà di cambiare aria è evidente. Gyökeres, 27 anni, vuole fare il salto in un grande club europeo, con l’Arsenal in cima alle sue preferenze. “È uno dei più grandi campionati d’Europa. Ci ho passato diversi anni senza riuscire a giocare nemmeno una partita. Quindi sì, è qualcosa che vorrei fare. Sarebbe una bella rivincita”, ha detto a proposito della Premier League. Lo svedese si sente pronto per il grande salto: “Faccio parte dei migliori attaccanti al mondo, è certo. È difficile darsi un posto preciso, ma sì, ormai sono alla stessa tavola di gente come Haaland, Lewandowski e Kane”. Convinto del suo valore, Gyökeres lancia un messaggio chiaro alle pretendenti: “Quello che ho fatto allo Sporting, posso ripeterlo ovunque. Non avete ancora visto il miglior Gyökeres”.

Foto: Instagram Gyokeres