Gyokeres e il siparietto con Ostigard: “Avvisami quando firmi con l’Arsenal”

03/06/2025 | 11:22:49

Siparietto divertente, ma significativo in chiave mercato, quello che ha visto come protagonisti Leo Ostigard, difensore norvegese del Rennes, e Viktor Gyokeres, centravanti svedese dello Sporting e obiettivo dell’Arsenal, andato in scena durante il podcast “Flymodus”. Gyokeres non si è sbilanciato sul suo futuro: “Nessuno sa ancora nulla. Mi piacerebbe avere una risposta più divertente, ma è tutto quello che posso dire per ora”, ma Ostigard lo ha “punzecchiato” dicendogli: “È stato bello parlare con te, Viktor. Ci vediamo presto e mandami un messaggio quando tutto sarà definito e firmato con l’Arsenal”. E il centravanti ha riposto in una via di mezzo tra il serio e l’ironico: “Si, si, certo”. L’attaccante, come vi abbiamo raccontato, è uno dei grandi obiettivi dei Gunners in attacco.

Foto: Instagram Sporting